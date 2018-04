Selena Gomez pode lançar nova música em breve

30/04/2018 | 17:11



Para quem já não aguenta mais esperar uma nova música de Selena Gomez, pode se preparar para novidades! Os fãs da cantora foram à loucura com uma nova postagem do fã clube oficial da cantora no Twitter.

Com uma imagem com colagens da estrela com a marca PUMA, o fã clube deixou os seguidores com a pulga atrás da orelha ao colocar a hashtag #BacktoYou, o que indicaria o título da nova canção de Selena. Será?

Enquanto alguns dos seguidores estão pensando que se tratam de uma ação publicitária, outros relembraram que outras marcas já patrocinaram novas músicas e clipes da estrela, o que pode ser novamente o caso!

Vale lembrar que Selena não lança um álbum completo desde 2015. Em 2017, ela fez seu retorno para o mundo da música com os singles Bad Liar, Fetish, It Ain't Me e Wolves.