Grazi Massafera revela situação constrangedora onde fez xixi na calça

30/04/2018 | 17:11



Grazi Massafera provou que é gente como a gente e que também se apavorava quando tinha que fazer prova oral na escola. Em entrevista ao colunista Leo Dias, a atriz revelou que chegou a fazer xixi na calça quando já era adolescente.

- Eu fui muito boa até a 8ª série. Eu lembro, na minha época, que tinha prova oral e teve uma vez que eu fiz xixi na calça de tanto nervoso. Olha só que ironia do destino, olha com o que eu trabalho hoje. Quando acaba uma novela, eu vejo a quantidade de coisas que eu estudei e decorei. Quanto mais você se apaixona pela profissão, mais você quer aprender, entrar no psicológico.

Grazi também afirmou que, mesmo com todo o cansaço das gravações de O Outro Lado do Paraíso, faz questão de ajudar a filha, Sofia, com a lição da escola.

- Eu valorizo muito isso. Todo dia a gente faz o dever de casa juntas.