Lesionada, Karolina Pliskova deixa Torneio de Praga e não encara irmã na estreia

30/04/2018 | 16:35



A tenista checa Karolina Pliskova está fora do Torneio de Praga. Nesta segunda-feira, a atleta, número 6 do ranking mundial, anunciou que não disputará a competição em quadras de saibro no seu país por causa de uma lesão na coxa direita.

No último domingo, Pliskova conquistou o Torneio de Stuttgart, na Alemanha, o seu 10.º título de WTA na carreira. Na semana anterior, ajudou a República Checa a derrotar as alemãs, também em Stuttgart, nas semifinais da Fed Cup, a versão feminina da Copa Davis.

No Torneiro de Praga, Karolina Pliskova deveria enfrentar a sua irmã Krystina na primeira rodada, nesta terça-feira. Com a sua saída da disputa, a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich foi sorteada para entrar em seu lugar.

Em jogo pela chave principal nesta segunda-feira, a australiana Samantha Stosur avançou contra a compatriota e cabeça de chave número 4, Daria Gavrilova, que abandonou a partida antes do terceiro set, quando estava 1 a 1. Já a checa Katerina Siniakova, oitava favorita, passou pela alemã Andrea Petkovic por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 7/6 (7/4).

Nas outras partidas do dia, a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova bateu a britânica Heather Watson, a russa Ekaterina Alexandrova venceu a holandesa Richel Hogenkamp, a russa Natalia Vikhlyantseva passou pela alemã Carina Witthöft, a alemã Tamara Korpatsch superou a francesa Océane Dodin e a chinesa Wang Qiang eliminou a eslovaca Viktoria Kuzmova.

Recuperada de lesão no punho esquerdo, a brasileira Bia Haddad Maia estreia em Praga nesta terça-feira contra a romena Mihaela Buzarnescu, número 37 do ranking mundial e cabeça 7 do torneio. Se avançar, pega nas oitavas de final a vencedora do confronto entre as alemãs Mona Barthel e Antonia Lottner.