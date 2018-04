Com Reinaldo em campo, São Paulo goleia o São Bento por 4 a 0 em jogo-treino

30/04/2018 | 16:28



Após empatar em 1 a 1 com o Fluminense, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo iniciou a semana com uma boa notícia: o lateral-esquerdo Reinaldo participou nesta segunda-feira de um jogo-treino contra o São Bento, de Sorocaba (SP), no CT da Barra Funda, na capital paulista, vencido pelos anfitriões por 4 a 0.

Foi a primeira atividade com bola ao lado dos companheiros de que o jogador participou desde que sofreu uma contratura muscular na coxa esquerda, durante o empate sem gols com o Rosario Central, no dia 12 de abril, pelo jogo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana. De lá para cá, ele não jogou mais e vinha sendo substituído ora por Liziero, improvisado no setor, ora por Edimar.

A expectativa é de que esteja à disposição do técnico uruguaio Diego Aguirre para o duelo contra o Atlético Mineiro, neste sábado, no estádio do Morumbi, em São Paulo, pela quarta rodada do Brasileirão. Depois do confronto do último domingo, no estádio do Maracanã, Aguirre já havia sinalizado que o lateral-esquerdo deveria retornar.

"Vamos ter uma semana de trabalho para preparar para o próximo jogo. Dos jogadores que estão fora, talvez o Reinaldo volte. O Rodrigo Caio não tenho informações, mas pode ser que também volte", informou o uruguaio.

No caso de Rodrigo Caio, a comissão técnica trabalha com mais cautela porque a lesão foi recente, no domingo retrasado, durante empate contra o Ceará. O zagueiro torceu o pé esquerdo, quando chegou-se a suspeitar inicialmente até de uma fratura no local, tamanha a dor do atleta ao sair de campo.

Além de Reinaldo, jogaram contra o São Bento - time que disputa a Série B nacional - quem foi reserva diante do Fluminense ou entrou no decorrer da partida como os atacantes Tréllez e Marcos Guilherme. A formação inicial teve: Jean; Bruno, Anderson Martins, Edimar e Reinaldo; Hudson, Lucas Fernandes e Cueva; Valdívia, Tréllez e Marcos Guilherme. Depois, foram feitas diversas substituições. Hudson, Marcos Guilherme, Lucas Fernandes e Bissoli fizeram os gols tricolores.

Nesta terça-feira, devido ao feriado pelo Dia do Trabalho, o elenco são-paulino vai ganhar folga. A equipe retoma as atividades na quarta à tarde, no CT da Barra Funda. Com o ponto trazido do Rio de Janeiro, o time foi a cinco no campeonato e se encontra na sexta colocação.