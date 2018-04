Miley Cyrus relembra capa polêmica da Vanity Fair e dispara: Eu não me desculpo!

30/04/2018 | 16:12



m uma nova fase mais madura de sua carreira, Miley Cyrus resolveu revirar o baú e postar fotos suas antigas em seu Twitter. Porém, o que parecia ser um dia de lembranças, terminou com a recordação de uma polêmica.

Em 2008, quando ainda estrelava a série infantil Hannah Montana, a cantora estampou a capa da revista Vanity Fair, em que aparecia topless de costas, coberta apenas com um lençol. Na época, Miley tinha apenas 15 anos de idade, o que gerou um tremendo bafafá.

Exatos dez anos depois, a estrela resolveu reacender a polêmica, e compartilhou uma notícia do jornal New York Post, em que a polêmica foto da revista aparece no canto, na frente de uma manchete com letras garrafais que dizem: A vergonha de Miley. Já embaixo, o jornal mostra a seguinte chamada: Atriz de Hannah Montana se desculpa por foto semi nua.

Miley então escreveu:

Eu não me desculpo. Vai se f**er. 10 anos atrás.