Sabrina Sato está grávida de sete semanas, diz Leo Dias

30/04/2018 | 16:00



De acordo com Leo Dias, Sabrina Sato está grávida do primeiro filho. O apresentador do programa Fofocalizando, do SBT, divulgou a informação no programa desta segunda-feira, 30. A apresentadora da Record TV estaria na sétima semana de gestação.

A apresentadora ainda não comentou o assunto em nenhuma de suas redes sociais. Sua última postagem no Instagram foi nesta segunda e os fãs de Sabrina já a parabenizam pela gravidez nos comentários.

Sabrina Sato ficou noiva do ator Duda Nagle em janeiro. O Estado tentou entrar em contato com a assessoria de imprensa da apresentadora, mas não obteve resposta.