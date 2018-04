Kim Kardashian revela o motivo de ter chamado a filha mais nova de Chicago

30/04/2018 | 16:11



Kim Kardashian participou do programa da apresentadora Ellen DeGeneres no último domingo, dia 29, e falou um pouco mais sobre a sua experiência de ter tido uma barriga de aluguel.

- Foi a melhor experiência. Quando ela estava recebendo a epidural eu pensei Graças a Deus que não sou eu. Foi tão fácil. Ela é muito maravilhosa, eu me tornei grande amiga dela. Ela é muito doce e sua família é demais. Foi uma experiência muito fácil. Meus partos foram muito ruins. Sempre tive que fazer cirurgias depois. Era assustador. Quando a bebê nasceu, Kourtney estava no quarto. Kanye estava jogando Connect 4, então não estava prestando muita atenção. E no momento em que ela saiu, qualquer medo que eu tinha sobre ter ou não uma conexão com ela, ou se ela pareceria ou não comigo... tudo foi embora. Instantaneamente, ela é nossa.

A socialite também explicou o motivo de ter nomeado a garotinha de Chicago.

- Nós iríamos chamá-la de Jo por conta da minha avó, Mary Jo. Ou então iríamos chamá-la de Grace. Mas aí acabou sendo Chicago. Kanye é de lá e esse é um local que o fez ser quem ele é, um lugar onde ele lembra de sua família. Ele realmente queria usar o nome da mãe, Donda. E eu também amava esse nome, mas não tinha muita certeza. Eu senti que Chicago era legal, diferente. E nós a chamamos de Chi [pronuncia-se chai].

Kim ainda confessou que a filha mais velha, North, recebeu muito bem a irmãzinha mais nova.

- Ela está melhor agora do que foi com Saint.

Kim Kardashian deixa de seguir Tristan Thompson no Instagram

No mesmo programa, Kim falou pela primeira vez sobre as supostas traições cometidas pelo namorado da irmã, Khloé Kardashian. E parece que ela pegou tanto ranço do jogador de basquete que optou por deixar de segui-lo no Instagram. Se você for no perfil da socialite e pesquisar por Tristan, não irá encontrar nada. Tenso, hein?