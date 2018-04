30/04/2018 | 16:11



Sabrina Sato está grávida! Pelo menos, é o que diz o colunista Leo Dias. No programa Fofocalizando desta segunda-feira, dia 30, o jornalista afirmou que a apresentadora foi internada recentemente no Hospital Albert Einstein não pelo acidente que teve onde fraturou o joelho e o cóccix, mas sim pela gestação.

Sabrina, que atualmente tem 37 anos de idade, estaria com sete semanas de gravidez e o bebê está para nascer entre dezembro deste ano e janeiro de 2019. É o primeiro filho da artista com o noivo, o ator Duda Nagle. As gravações do programa da japa estariam suspensas por enquanto.

No Instagram, Ticiane Pinheiro comentou um Já sabia na foto onde Leo Dias anunciou a gravidez. Parece que é mesmo verdade, hein?

Procurada, a assessoria de imprensa de Sabrina ainda não foi encontrada para confirmar a informação.