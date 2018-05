Festival de vibrafones começa quinta na Capital

Miriam Gimenes



01/05/2018



Criado no século 20, o vibrafone é instrumento de percussão utilizado no jazz. E, a partir de quinta, o Unibes Cultural (Rua Oscar Freire, 2.500) promoverá a terceira edição do Festival Só Vibra, que traz grandes artistas do meio.

O primeiro a se apresentar é o Trio Retrato Brasileiro e o Grupo Piap, às 19h. O Retrato Brasileiro, formado no departamento de música da Unicamp, pesquisa e redescobre a obra de segmentos da música brasileira.

No dia 4, Beto Caldas e Ricardo Valverde estarão no palco, às 19h, e, no sábado, serão André Juarez e o Percussivo USP, no mesmo horário.

O encerramento do festival, no domingo, será feito por Aquim Sacramento e Beto Montag, às 17h. O evento é gratuito, mas o ingresso será disponibilizado após cadastro em unibescultural.org.br.