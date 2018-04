Marcio Bernardes



30/04/2018 | 15:30



VÁRzea da arbitragem

São apenas três rodadas do Campeonato Brasileiro disputadas e muitas, muitas polêmicas. Neste final de semana não foi diferente. No Independência, Roger Guedes marcou, Dewson Freitas confirmou, mas depois voltou atrás alegando que a bola na mão de Ricardo Oliveira foi faltosa.

No segundo tempo, o mesmo Roger Guedes voltou a balançar as redes. Desta vez Dewson apontou para o meio, porém foi a vez do Corinthians reclamar uma falta do atacante mineiro.

No Maracanã, Rodolpho Toski Marques também foi o centro das atenções. No duelo entre tricolores, o carioca ficou na bronca após pênalti não marcado a seu favor em bola na mão de Arboleda. O zagueiro equatoriano deixou o campo reclamando de falta no lance do gol de empate do Flu. Ele pediu falta de Pedro. Mais polêmica...

Para completar o domingo de problemas, o Palmeiras saiu de campo no Allianz Parque reclamando de Igor Junio Benevenuto. Isso porque o árbitro anulou gol de Antõnio Carlos aos 49 minutos do segundo tempo. O zagueiro alviverde cabeceou, em condição legal, para o gol de Jandrei, mas foi assinalado impedimento.

O jogo de empurra entre clubes e CBF no começo do ano impediu que o árbitro de vídeo fosse utilizado na competição mais importante do país. Bastaram três rodadas para ver que a opção foi equivocada e a cada fim de semana quem chama atenção são os erros da arbitragem, infelizmente.

A moda do alternativo

Renato Gaúcho optou por escalar reservas contra o Botafogo de olho na Libertadores. Pelo mesmo motivo, Mano Menezes preservou os principais jogadores do Cruzeiro contra o Internacional. O engraçado que agora o time reserva recebe o nome de “alternativo”. Mais uma nova terminologia do futebol moderno.

Liga decisiva

Real Madrid, Bayern de Munique, Liverpool e Roma. Nesta semana serão conhecidos os finalistas das Liga dos Campeões e espanhóis e ingleses têm vantagem para os jogos da volta. Atual bicampeão, o Real decide a vaga em casa após ter vencido na Alemanha. Já o Liverpool, vai até Roma podendo perder por até dois gols de diferença e com a certeza de contar com Salah.