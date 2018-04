da Redação



30/04/2018 | 14:55



Quem nunca passou pela famosa crise existencial? As pessoas se perguntam o que vieram fazer aqui na terra e qual o grande sentido de tudo isso. Quando a crise chega, com ela vem o sentimento de incapacidade e a sensação de não estar no caminho correto.

O psicanalista Caio Fábio, em O Que o Sofrimento Ensina, publicado pelo selo Academia, da Editora Planeta, falo sobre “o peso de existir” e mostra as várias faces dos problemas encontrados apenas por estar vivo.

Caio Fábio se apoia em três pilares:

Para viver, precisamos ter um significado maior que a presente existência: sem entrega em fé, nenhuma existência conhecerá a vida e jamais conseguirá, por conta própria, encontrar o seu próprio significado. Para viver, também temos de aprender que o significado da vida passa pelas pequeninas coisas da existência: poder comer o pão, beber o vinho, amar e ser amado. O segredo disso tudo, humanamente falando, é viver entre a visão de que a existência é uma bobagem e, ao mesmo tempo, é sublime: temos de viver os dois polos da vida; do contrário, eleger um lado pode tornar o existir muito penoso na terra.

Diante desses três pilares, o autor mostra que é possível enxergar saída diante às crises existenciais e que estão nas coisas mais simples, por mais que pareça clichê, existir ainda é singelo e depende apenas de se entregar ao que vale a pena.