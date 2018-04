da Redação



30/04/2018 | 14:40



A Frizée Cereser, linha de bebidas à base de sidra pronta para consumo individual, garantiu a comemoração do sucesso da segunda temporada do programa “Cabelo Pantene”, produzido pela Endemol Shine Brasil e transmitido em rede nacional pelo SBT.

A festa de encerramento do reality show, que escolheu a dona dos mais belos cabelos e embaixadora da marca Pantene, contou com a ação de degustação das três opções de sabores da linha Frizée e coquetéis originais preparados com a bebida espumante e frutas.

As finalistas da temporada, o apresentador Hugo Gloss e os convidados Paschoal Rodrigues, Nah Cardoso, Thiago Fortes, Julia Rodrigues, Duda Almeida, Giulia Borelli, Gabriela Magalhães, entre outros, conferiram e aprovaram a novidade.

Saiba mais sobre Frizée Cereser acessando :

www.facebook.com/CereserAutentica