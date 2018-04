Marieta Severo dá bronca em Bianca Bin por conta de atraso nos bastidores de O Outro Lado do Paraíso

30/04/2018 | 13:11



Pelo jeito, as coisas estão pegando fogo nos bastidores de O Outro Lado do Paraíso. De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, Marieta Severo não gostou nada do atraso de Bianca Bin, que vive Clara, para as gravações da novela e deu uma bronca nela:

- Quem você pensa que é? Eu tenho 40 anos de TV e nunca fiz isso com meus colegas de trabalho!, teria dito a atriz.

Tenso! Parece história de novela, né? Mas foi verdade, segundo o colunista. E, pelo jeito, a situação também fica complicada na novela. Afinal, a cena final em que a personagem da veterana, Sophia, tem um AVC finalmente chegará. Segundo Patrícia Kogut, a vilã ficará tensa ao encontrar Xodó, vivido por Anderson Tomazini, enquanto estiver sendo julgada. A ocasião, iniciada por Raquel, a quem Erika Januza dá vida, rolará da seguinte forma:

- Vamos dar início ao julgamento de Sophia Montserrat, acusada de quatro assassinatos. A saber: Laerte Rodrigues [Raphael Vianna], Vanessa Moreira [Fernanda Nizzato], Josimar Flores, vulgo Rato [César Ferrario], e Mariano de Assis [Juliano Cazarré]. A ré se declara inocente ou culpada?

Ao perceber a presença de Xodó no julgamento, Sophia indagará ao seu advogado, Maurício, interpretado por Paulo Betti:

- O que aquele rapaz faz aqui?

- É testemunha da acusação - responderá ele.