Bandas de metal se apresentam hoje em São Caetano

Rafael dos Santos



30/04/2018 | 13:07



Festival underground com as bandas de metal Visceral Slaughter, Hierarchical Punishment, Psychotic Misanthropy, Vazio, Profundezas e Corporal Jigsore (foto), tocam nesta segunda-feira (30) na casa de shows Lado B, na Rua Rio Grande do Sul, em São Caetano.

Os shows começam a partir das 19h. A entrada custa R$ 15 no local.