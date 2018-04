Agrishow: FPA pede previsibilidade para investimento e segurança jurídica

30/04/2018 | 12:43



A deputada federal Tereza Cristina (DEM-MS), presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), pediu nesta segunda-feira, 30, em discurso na abertura da 25ª Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), previsibilidade do governo federal para garantir investimentos e também segurança jurídica no campo. "Precisamos de previsibilidade, ministro (da Fazenda) Eduardo Guardia (que está presente no evento)", iniciou. "Precisamos de segurança jurídica no campo, não podemos assistir de braços cruzados a invasões em que o produtor rural não tenha a voz e é sempre o que está errado."

Ainda sobre as invasões, a presidente da FPA defendeu que "as minorias têm de ter voz, mas somos todos brasileiros", e completou: "Não é fácil ser ruralista e precisamos mudar o nome, pois somos os grandes responsáveis pela segurança alimentar do País", concluiu.