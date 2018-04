Cinco pessoas são assassinadas em cidade do interior de SP

30/04/2018 | 12:15



Cinco pessoas foram assassinadas entre a noite de sábado, 28, e a tarde de domingo, 29, em Catanduva, no interior de São Paulo. Entre as vítimas estão dois adolescentes de 16 anos. A cidade havia registrado apenas um homicídio de janeiro a março deste ano, segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Em todo o ano de 2017, a cidade, de 120 mil habitantes, teve somente seis homicídios. De acordo com a Polícia Civil, quatro assassinatos têm características de execução e podem ter sido cometidos pela mesma pessoa.

Os dois jovens foram encontrados mortos com ferimentos à bala numa praça do bairro Gabriel Hernandes, próximo da rodovia Comendador Pedro Monteleone (SP-351). Logo depois, a Polícia Militar foi informada sobre o corpo de um homem de 36 anos, encontrado próximo de uma indústria, no Parque Flamingo, na mesma região. A quarta vítima foi assassinada a tiros quando caminhava perto do Clube de Rodeio de Catanduva, no Parque Ipiranga. Segundo a polícia, entre o primeiro assassinato e o último houve um intervalo de tempo de menos de duas horas.

Uma equipe da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), incumbida de investigar a chacina, recolheu cápsulas de projéteis nos locais dos crimes e ouvia testemunhas na manhã desta segunda-feira, 30. Ainda segundo a Polícia Civil, os quatro assassinatos podem estar relacionados com o tráfico de drogas.

O quinto homicídio, que aconteceu na tarde de domingo, 29, não tem relação com os anteriores e já foi esclarecido. Dois homens tiveram um desentendimento e um deles foi assassinado pelo outro, com a ajuda de um colega. Os dois foram presos.