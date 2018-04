Thais Fersoza e Michel Teló levam Melinda para assistir o musical de A Pequena Sereia

30/04/2018 | 12:11



Michel Teló e Thais Fersoza arrasaram com nossos corações mais uma vez. O casal levou a filhinha Melinda, que irá completar dois aninhos de idade em agosto, para assistir o musical A Pequena Sereia, que está em cartaz em São Paulo.

Os dois dividiram muitos momentos da ocasião com seus fãs no Instagram, em que, inclusive, Thais disparou:

Ela é apaixonada na Ariel! Fala dela todos os dias.. e hoje, conseguimos ver o encantamento dela vendo a Ariel ao vivo! Coisa mais linda! Durante as três horas que ficamos fora, Teodoro estava tirando seu soninho... por isso não foi.. mas a pequena simplesmente AMOU! E a mamãe aqui ficou toda babona curtindo ela..

Que linda, né? No InstaStories, inclusive, a musa continuou comentando sobre a situação numa série de vídeos em que aparece ao lado da filhinha, que não parava de falar Ariel do jeito mais fofo do mundo:

- Estou mais emocionada do que a Melinda! Ouvir ela dizer eu to feliz mãe, é a melhor coisa do mundo, contou Thais.

Continuando:

- Ela está falando desde ontem: - Mãe, eu vou ver a Princesa Ariel!

A mãe da baby chegou a entregar que a felicidade da sua filhota é a maior realização da atriz. Que amor mesmo! E