Erika Januza exibe corpão em praia carioca e nega ter celulites

30/04/2018 | 12:11



Erika Januza exibiu um corpo de dar inveja a qualquer um! No último domingo, dia 29, a atriz de O Outro Lado do Paraíso foi clicada em uma praia no Rio de Janeiro e mostrou a silhueta em completa boa forma. Em entrevista ao jornal Extra, a beldade negou ter celulite, mas admitiu que algumas estrias podem ser encontradas em seu corpo.

- Parece até provocação se eu falar, mas a verdade é que eu não tenho celulite. É genético também. Tenho estrias, mas não fico pensando nelas quando coloco um biquíni. Há coisas que fazem parte do corpo da gente e temos que ser felizes assim: independentemente de qualquer detalhe. Marca do corpo é marca da vida, explicou ela.

A atriz ainda revelou que não se priva de comer o que lhe dá vontade, pensando em seguir alguma dieta:

- Gosto da comida da minha gente, que tem uns ingredientes pesadinhos. Quando vou para casa, minha mãe adora fazer um agrado e eu retribuo comendo com muito gosto. No dia a dia, até sei trocar um arroz branco pelo integral, mas, se me der na telha comer um pastel na barraquinha, vou em frente. Não me privo. Eu nunca tive regra de alimentação. Tento aliviar na medida do possível, admite.

Ela ainda entrega que não pratica exercícios físicos como gostaria e que a genética a ajuda a manter o corpão:

- Comecei a focar mais desde o carnaval. Ainda assim, não pratico tanto quanto gostaria. Tenho o costume de correr atrás do prejuízo em cima da hora, como neste ano quando desfilei como musa da Grande Rio. Graças a Deus, tenho uma genética que me ajuda com resultados rápidos, só me cuido para ficar mais definida.