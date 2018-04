Francisco Cuoco termina namoro de oito anos e volta a morar com sua ex-mulher,

30/04/2018 | 12:11



Francisco Cuoco, de 84 anos de idade, está solteirissímo, segundo a coluna Olá, do jornal Agora São Paulo. O ator teria terminado com a estilista 54 anos mais nova do que ele, Thaís de Almeida, de 30 anos de idade, no final de 2017. O par esteve num relacionamento por oito anos, porém, a informação do término só veio à tona agora.

Ele ainda teria voltado à morar com a sua ex-esposa, Gina Rodrigues, apesar de continuar sem compromisso.

Procurada, a assessoria de imprensa do ator não foi encontrada para comentar o assunto.