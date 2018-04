Namorado de Khloé Kardashian, Tristan Thompson quebra silêncio após escândalo de traição e o público não perdoa

30/04/2018 | 12:11



Após se envolver com escândalo de traição, Tristan Thompson retorna às redes sociais com foto no Instagram.

Em fotos, o jogador foi flagrado com algumas mulheres e em questão de dias mais notícias se espalharam apontando que ele teria traído a Kardashian diversas vezes. É claro que o público não perdoou e não pouparam comentários nas redes sociais do jogador reprovando suas ações.

Após um tempo longe da mídia, Thompson retornou à internet e publicou uma foto após um jogo de basquete. O atleta escreveu:

Que atmosfera, grande vitória!

O público mostrou que ainda não esqueceu das atitudes do jogador o que não faltaram foram comentários relacionados à suposta traição

Honestamente, querido o que em sã consciência te faz pensar que conseguirá escapar do que você fez? Comentou uma internauta.

Não teve quem não se comoveu com a história envolvendo Khloé Kardashian na reta final de sua gravidez. Mutos dizem até que as notícias afetaram Khloé de tal forma que teria feito com que ela entrasse em trabalho de parto.