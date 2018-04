Felipe Simas e Bruno Gissoni são clicados com as filhas em restaurante carioca

30/04/2018 | 11:11



Bruno Gissoni e Felipe Simas sempre dão o que falar quando são clicados com suas fillhas, Madalena e Maria, não é mesmo? Pois bem, a mãe dos irmãos, Ana Sang, publicou uma foto dos dois enquanto carregavam suas babys no colo num restaurante carioca, no último domingo, dia 29.

Ana legendou o momento com vários corações! Os internautas também não se aguentaram e dispararam nos comentários:

Quando as filhas são a cara do pai [risos] família linda!

Que fofura estas meninas

Na vida eu sou a Madalena olhando para a comida hahahaha