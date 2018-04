Zidane promete Real Madrid no ataque contra o Bayern e esconde escalação

30/04/2018 | 11:04



O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira, na véspera do duelo contra o Bayern de Munique que dará ao vencedor um lugar na final da Liga dos Campeões. O time espanhol venceu o primeiro jogo fora de casa por 2 a 1 e tem a vantagem do empate no Santiago Bernabéu.

Apesar de atuar em casa e jogar pela igualdade, o treinador avisou: "o segredo é pensar em ganhar a partida, nada mais. Vamos entrar em campo para ganhar. É nosso objetivo. Não dá para especular, pensar, recuar o time nem pensar em fazer coisas estranhas. Temos que sair para o jogo e tentar abrir o placar rapidamente e é isso que vamos tentar fazer", informou.

Sobre o adversário, Zidane acredita que o Bayern de Munique, pela qualidade de seus jogadores, não deverá alterar muito a maneira de atuar. Na opinião do treinador, a equipe alemã não varia a postura e tem a mesma força tanto em casa como fora.

"Temos que estar concentrados e determinados. Eles vão vir completos e são muito fortes também. A única coisa que temos em mente é que precisamos dar o máximo para chegar à final. Isso tem que ser a motivação", afirmou.

Perguntado novamente sobre o seu futuro à frente da equipe, Zidane desconversou e disse que o pensamento no momento está em vencer a Liga dos Campeões. Também preferiu não confirmar a escalação da equipe.

As duas principais dúvidas são Nacho Fernández e Isco, que se recuperaram recentemente de lesão. "Temos pensado um pouco para decidir o que fazer. O importante é que estão 100% fisicamente"

Nacho se recuperou de um problema muscular que o deixou um mês fora dos gramados e Isco machucou o ombro esquerdo no jogo de ida contra o Bayern de Munique. "São casos distintos. Amanhã (terça-feira) vamos definir quem vai jogar. De qualquer forma, todo jogador tem que estar 100%. E quem ficar no banco tem também capacidade para entrar", finalizou.

O Real Madrid receberá o Bayern de Munique nesta terça-feira, às 15h45 (de Brasília), no Santiago Bernabéu. A outra semifinal acontecerá na quarta-feira, no mesmo horário, no duelo entre Roma e Liverpool, na Itália. O time inglês venceu o jogo de ida por 5 a 2.