Ryan Reynolds compartilha carta que Tony Stark 'escreveu' para o Deadpool

30/04/2018 | 10:34



Deadpool é um herói conhecido nos quadrinhos e no cinema por quebrar a ''quarta parede'', ou seja, é um personagem que costuma conversar com o espectador e fazer piadas metalinguísticas fora do cenário em que ele está ambientado.

Interprete do herói nos filmes, o ator Ryan Reynolds pegou para si essa característica e passou a usá-la em suas redes sociais para fazer interações do tipo com atores de outros filmes.

Desta vez, Reynolds usou o Twitter para parabenizar a produção e os atores de Vingadores: Guerra Infinita pelo sucesso do filme nas bilheterias. "De um cara que não sabe quando desistir, estou feliz que vocês nunca o fizeram. Parabéns, Vingadores", escreveu o ator na legenda de uma foto em que há uma carta que Tony Stark - o Homem de Ferro - mandou ao Deadpool, negando seu pedido para entrar no grupo de heróis. "Não. Absolutamente não. Vai encher o saco do Professor X. Não", ''escreveu'' Stark na carta compartilhada por Reynolds.

Anteriormente, Reynolds - ou o Deadpool - já havia feito graça com a atriz Gal Gadot, quando Mulher-Maravilha passou Deadpool nas bilheterias. Ele também apareceu em um vídeo com Hugh Jackman, que deu vida ao Wolverine nas telonas, em que o ator australiano é interrompido pelo personagem enquanto tentava gravar uma mensagem de aniversário.