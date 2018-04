Príncipe Harry e Meghan Markle tiram folga antes de subirem ao altar e atriz tem fotos antigas divulgadas

30/04/2018 | 10:11



Meghan Markle e Príncipe Harry estão cada vez mais próximos de seu casamento Real, que rolará no dia 19 de maio. De acordo com a Elle norte-americana, o casal deu uma pausa na sua agenda de realeza para descansar nas vésperas da grande ocasião, afinal, eles tem estado muito ocupados desde que anunciaram o noivado. Além disso, nesta segunda-feira, dia 30, a agência de fotos Grosby Group liberou algumas fotos antigas da ex-atriz, tais quais jamais haviam sido vistos.

Jovenzinha de tudo, Meghan estava de uniforme no que parece ser sua antiga escola, ao lado de uma amiga.

No que também parece ser seu antigo colégio, a ex-atriz faz pose com as amigas ao tampar os olhos, enquanto suas amigas colocam as mãos na boca e nas orelhas.

Meghan Markle se formou e chegou a tirar foto com sua mãe. Ao lado de amigas, Meghan também apareceu vestida uma roupa de banho amarela, um chapéu e exibia a boa forma!