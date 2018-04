Ellen Roche chora após homenagem de Faustão: - Toda mulher bonita sofre muito preconceito

30/04/2018 | 10:11



Ellen Roche foi às lágrimas durante participação no quadro Ding Dong do Domingão do Faustão, no último domingo, dia 29. O apresentador, Fausto Silva, surpreendeu a atriz ao relembrar seu passado no palco da atração, emocionando a beldade:

- Eu já a conheço há bastante tempo. Toda mulher bonita sofre muito preconceito, especialmente em um país cheio de hipocrisia como aqui. Para que fique bem claro, e pouca gente sabe disso, essa loiraça passou em Medicina na USP e só não pode cursar porque na época o pai dela, desempregado, precisava da ajuda dela, disse Faustão.

Em seguida, ele saiu em defesa da atriz, que está no ar em O Outro Lado do Paraíso:

- Ela trabalhou em supermercado, em outras coisas, já foi modelo... Muita gente vai falar, agora que ela está super elogiada em tudo que faz. Mas não é só mulher bonita, não é só loira. Para acabar com os preconceitos, tá bom? Você passou poucas e boas. Por ser bonita, a mulher tem que mostrar 40 mil vezes e acaba enfrentando a pecha, o estigma. Serve para algumas pessoas repensarem e outras, que são suas fãs, ficarem muito orgulhosas.

Ana Lucia Torre, que também participava do quadro e contracena com Ellen na novela, não poupou elogios a colega de trabalho:

- Nos meus 73 anos de vida, uma das pessoas mais queridas que eu conheci é Ellen Rocche. Eu sinto um enorme orgulho de poder dizer que sou amiga de Ellen Rocche, disse, fazendo-a chorar ainda mais.