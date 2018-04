Após nascimento das gêmeas, Ivete Sangalo retorna aos palcos e faz alegria do público: - Não esperem tanquinho!

30/04/2018 | 10:11



Ivete Sangalo fez sua reestreia nos palcos na noite do último domingo, dia 29. A cantora, que teve suas gêmeas, Helena e Marina, durante o carnaval de 2018, apresentou-se pela primeira vez desde então, na cidade de Salvador, localizada no estado da Bahia. Durante conversa com Gominho, a artista ainda entregou que não devemos esperar um corpo ideal: - A roupa tem uma coisa laranja, uma coisa brilho e uma coisa pretinha pra esconder a pochete. A pochete ainda tá lá, galera. Não esperem tanquinho, não, que a mamãe tá bem pochetinha. Ivete, ou melhor, Veveta, como conhecemos, estava muito animada para a ocasião, segundo o que ela mesma disse: - Estou pronta! Salvador, eu te amo! Não consigo descrever o que se passa no meu peito, no meu coração. Só muita gratidão por poder viver essas coisas tão especiais!, escreveu a musa em seu Instagram. Será que Vevete demonstrou o cansaço durante o show? Descubra, a seguir, como foi a performance de Sangalo!

Comandando uma multidão, Ivete publicou alguns vídeos em sua rede social, mostrando seus fãs pulando ao seu som e continuou: O que dizer sobre hoje? Tenho a resposta! Falo sobre todos esses anos que me nutro do amor e do todo criativo que essa terra me oferece sem pedir nada em troca. Quis presentear, mas fui presenteada. Não imaginei nada perto do que aconteceu hoje. Eu digo: Obrigada! Por hoje e por sempre! Estou muito feliz, muito mesmo! Meus amados fãs, muitos, milhares cantando e seguindo comigo até onde a gente quiser! Amo vocês! Salvador, te amo!, além disso, a diva aproveitou o momento para agradecer à equipe que ajudou com a organização do evento. Rainha, né?

Ivete vestia um look todo brilhante, com mangas médias e bem soltinho, assinado por Michelly X, e uma maquiagem bafônica! Com o coração que estava à mil, segundo a própria artista, Ivete Sangalo terminou a noite em grande estilo: Obrigada, axé!. Linda, né?