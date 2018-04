Tiago Abravanel surge irreconhecível como Elton John e lidera Show dos Famosos

30/04/2018 | 10:11



Tiago Abravanel arrasou na noite do último domingo, dia 29, ao aparecer irreconhecível como Elton John no Show dos Famosos, no Domingão do Faustão. Na quinta rodada da competição, o cantor emocionou a plateia e os jurados ao se apresentar com o hit Circle of Life, tema do filme Rei Leão. O artista não negou também ter ficado tocado com sua caracterização, que demorou de cinco a seis horas para ser feita: -Eu já era muito fã do Elton. Essa música significa muito para mim. Eu sou muito feliz de participar desse quadro. Miguel Falabella não poupou elogios ao artista: -É muito impressionante acompanhar a sua história. Você não para de crescer. Claudia Raia também parabenizou o competidor: Sou muito sua fã. Vejo seu estudo em cada gesto, olhar, emissão de voz. Você é um grande ator, além de ser um grande cantor. Que emocionante, parabéns, nota dez. Boninho elogiou o figurino: A caracterização foi a melhor de todas que já vi. Com 119,2 pontos, Abravanel manteve a liderança na competição.

Alessandra Maestrini foi a primeira a se apresentar e fez uma homenagem a Tetê Spíndola com o hit Escrito nas Estrelas. A atriz explicou que sentiu dificuldade em desempenhar a interpretação: - A Tetê canta e a voz dela flui, é uma seda que voa. Enquanto está cantando, ela dança todo dos ritmos possíveis. Essa é a dificuldade. Mas os jurados aprovaram a apresentação e Claudia Raia comentou: -Você traz a emissão de voz dela, que é trêmula o tempo todo, Amei, vi a Tetê aqui. Na tabela de pontos, Maestrini ficou em segundo lugar com 118,7 pontos.

Naiara Azevedo foi a terceira a se apresentar e surgiu no palco como Cindy Lauper cantando Girls Just Want To Have Fun. A cantora, que entrou na garupa de uma moto no palco, explicou a escolha para interpretar a cantora: -Me remete a uma lembrança de infância. Ela ficou na terceira colocação com 118,3 pontos.

Mumuzinho também apareceu irreconhecível e com uma das caracterizações mais impressionantes da noite. Em homenagem a Wilson Simonal, ele cantou a clássica Sá Marina. Após a apresentação, Claudia Raia aplaudiu de pé e elogiou: Que prazer ver você como um intérprete tão completo. Você é um grande cantor. O ator, no entanto, ficou na última colocação com 118 pontos.