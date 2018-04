Câmara aprova PL para rodovia que integrará norte do TO com leste do PA

30/04/2018 | 09:51



A Câmara dos Deputados aprovou, na sexta-feira, 27, o Projeto de Lei 8.932/17, que inclui um trecho de 286 quilômetros entre a BR-153, na região de Araguaína (TO), passando pelo município Canaã dos Carajás (PA) e finalizando em Parauapebas (PA), na Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal. A Relação consta no anexo da lei do Plano Nacional de Viação (Lei 5.917/73), informou o portal da Câmara dos Deputados, em nota.

A rodovia proposta integrará o norte do Tocantins por meio de uma ligação transversal com a região da BR-158, no leste do Pará, bem como a Estrada de Ferro Carajás. Tanto que o autor da proposta, o deputado José Priante (PMDB-PA), sugere que a nova rodovia se chame TransCarajás. O novo trecho "ligará a parte sul do Pará e o norte do Tocantins, garantindo conexão com os principais corredores de exportação paraense e tocantinense, além de assegurar boas condições de integração viária para essa parte da região centro-norte do Brasil, que está crescendo de forma acelerada e precisa de infraestrutura adequada", disse o deputado, na nota.

O projeto de lei já foi aprovado também pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara e será enviado diretamente ao Senado Federal, a não ser que haja recurso para apreciação pelo Plenário da Câmara, informa a nota.