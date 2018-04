Gastos com consumo nos EUA crescem 0,4% e renda pessoal avança 0,3% em março

30/04/2018 | 09:43



Os gastos com consumo pessoal nos Estados Unidos tiveram alta de 0,4% em março ante fevereiro, após ajustes sazonais, informou nesta segunda-feira o Departamento do Comércio, em linha com a projeção dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. Já a renda pessoal avançou 0,3% na mesma comparação, abaixo da previsão de +0,4%.

O aumento nos gastos reflete um novo impulso após uma desaceleração no início deste ano, quando os gastos subiram 0,2% em janeiro e ficaram estáveis em fevereiro. Este recuo anterior veio depois de fortes gastos com férias, juntamente com compras induzidas por furacões no quarto trimestre.

Além disso, a renda pessoal de fevereiro foi revisada de +0,4% para +0,3%. Fonte: Dow Jones Newswires.