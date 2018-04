Turma da Mônica se reúne com Dedé Santana no circo

Do Diário do Grande ABC



30/04/2018 | 09:40



O próximo projeto de Mauricio de Sousa envolve colocar a Turma da Mônica no meio do universo do circo. Para isso, o criador da HQ mais conhecida do Brasil juntou forças com Dedé Santana, conhecido do público por seu trabalho de décadas no grupo Os Trapalhões (ao lado de Didi, Mussum e Zacarias).

O ator e comediante será o responsável por apresentar a Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão às brincadeiras típicas do mundo circense, como as ações dos palhaços, as habilidades dos malabaristas e a coragem dos trapezistas. A parceria foi oficializada neste mês, com a direção e produção ficando a cargo de Mauro Sousa, diretor da Mauricio de Sousa Ao Vivo, área responsável por transformar as histórias em quadrinhos em experiências de forma lúdica, educativa e cultural.

A ideia é que o Circo Turma da Mônica realize sua estreia em junho, em lona a ser armada em São Paulo, mas ainda sem local definido. Após temporada na Capital, o espetáculo irá viajar por diversos outros pontos do País, casos de Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Brasília.