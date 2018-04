Petrobras: preço médio da gasolina sobe 0,5% e o do diesel recua 1,6%

30/04/2018 | 09:03



A Petrobras anunciou que o preço médio do litro da gasolina A passará a R$ 1,8072 a partir de terça-feira, 1, o que representa uma alta de 0,5% ante o preço praticado no sábado, de R$ R$ 1,7977. Já o valor médio do litro do diesel A passará a R$ R$ 2,0877, valor 1,6%% menor que o praticado anteriormente, de R$ 2,1112.