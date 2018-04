Conquistas a favor da boa medicina

Do Diário do Grande ABC



Finalmente, após muita luta por parte de entidades médicas, o governo federal interrompeu a criação de outros cursos de Medicina no País, durante cinco anos. A moratória é importante conquista para frear a propagação de estabelecimentos de ensino privados, que colocam em xeque a qualidade da formação dos profissionais. Atualmente, temos 311 escolas médicas no Brasil: o segundo País com mais cursos de Medicina no mundo, ultrapassando, inclusive, a China e os Estados Unidos. Dados da Demografia Médica 2018 mostram que em menos de cinco décadas o total de médicos aumentou 665,8%, devido à abertura sem precedentes de escolas médicas, dentre as quais boa parte não dispunha de estrutura para garantir a boa formação dos profissionais.

Nossa preocupação não é com a quantidade de médicos, mas com a qualidade da formação. Também faltam políticas públicas que favoreçam a distribuição adequada dos profissionais, hoje concentrada nos grandes centros urbanos. O crescimento desenfreado dos cursos foi um dos fatores que resultaram, nos últimos dez anos, na reprovação de mais de 50% dos recém-formados em Medicina no Exame do Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo). Excepcionalmente em sua última edição, em 2017, 64,6% dos egressos foram aprovados.

Para incentivar a boa formação dos médicos, o Cremesp lançou, neste ano, grande campanha em favor da instituição de exame obrigatório nacional. O objetivo é que esta avaliação seja aplicada não só para os recém-formados do 6º ano de Medicina, mas também durante o curso, para os alunos do 2º e do 4º anos, como ferramenta para analisar as áreas com mais dificuldades dos alunos e auxiliar no avanço do ensino oferecido.

Além da petição on-line (www.exameobrigatorio.com.br), estamos percorrendo diversas cidades do Estado de São Paulo com a ‘Caravana do Exame Obrigatório’, para transmitir à população a importância da avaliação obrigatória e atingir 500 mil assinaturas, que serão encaminhadas ao Congresso Nacional, uma vez que já há PL (Projeto de Lei) em tramitação no Senado Federal. Nosso trabalho em defesa da Saúde e da ética médica também é reforçado, continuamente, durante visitas aos hospitais, ocasiões em que ouvimos os profissionais, buscamos soluções e ampliamos debates, como violência contra o médico, defesa do ato médico e valorização da classe. O Cremesp também permanece empenhado em denunciar o exercício ilegal da medicina e atua incansavelmente pela boa prática médica e pelo aprimoramento da assistência à população.

Lavínio Nilton Camarim é cirurgião do aparelho digestivo e presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo.

Palavra do leitor

A limpo

Temas como Lei da Ficha Limpa e cumprimento de pena em segunda instância já estão definidos pelo STF (Supremo Tribunal Federal) e são de grande importância para passar o País a limpo e nos livrar de tanta impunidade, ladroagem e proteção a políticos e criminosos de colarinho-branco. Voltar esses temas é querer achar ‘pelo em ovo’ e grande desserviço ao País, pois só interessa a políticos que se escondem atrás de mandato ou criminosos e poderosos. Outro tema que precisa e deve ser encarado com seriedade e extirpado é o maldito foro privilegiado, que serve de escudo para mais de 50 mil brasileiros, entre políticos e alguns cargos públicos. Alguns ministros insistem remar contra a maré e isso nos leva crer terem rabo preso com grupos interessados na impunidade eterna ou algo espúrio. Confiamos no belíssimo trabalho de Lava Jato, Ministério Público, Polícia Federal e todos que estão lutando por Brasil melhor. E que o STF entre em sintonia com as aspirações da Nação.

Mauri Fontes

Santo André

Del Nero

Enquanto a Justiça Desportiva brasileira dorme em berço esplêndido não vendo ao seu redor a corrupção praticada pela administração feita pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), federações estaduais e até pelos grandes clubes, a Fifa e o FBI, lá de longe fazem a nossa vez de fiscalizar e até prender os corruptos de estimação no futebol brasileiro. José Maria Marin está preso pelo FBI, Ricardo Teixeira e Marco Polo Del Nero são foragidos da justiça norte-americana e não podem sequer sair do País, pois serão presos. Agora, a Fifa acaba de banir Del Nero para sempre do futebol. Que vergonha! A nossa justiça não enxerga os corruptos que destroem o futebol brasileiro e necessitamos de punições que venham do Exterior.

Benone Augusto de Paiva

Capital

O povo paga

Enquanto as despesas do governo sobem com folha de pagamento e mordomias, aumenta o desemprego e para pagar as dívidas da Venezuela e Moçambique com o Brasil, a verba sairá do seguro desemprego. Como sempre na terra brasilis o povo paga. Pensou se nós administrássemos nossa casa como o governo administra o País? Dívidas se acumulando, funcionários saindo pelo ladrão, sem verba extra, surge uma dívida como avalista de empréstimos dados a parentes caloteiros. De onde retirar dinheiro? Paramos por aí a solução, porque numa residência os proprietários já estariam sendo despejados, nome sujo na praça, bens arrestados, perda do emprego... Mas no governo tudo pode. Pagarão despesas feitas por presidentes anteriores incompetentes, irresponsáveis, e que jamais serão responsabilizados. Em ano de eleição, 13,2 milhões de desempregados, arrecadação baixíssima para cobrir gastos com a Previdência, o que restará do país? Já começamos a rezar para que chegue logo 2019.

Beatriz Campos

Capital

Santa Casa

A segunda turma do STF, faz de tudo para livrar os corruptos da Lava Jato. Enquanto isto a Santa Casa de São Paulo, que atende todos que a procuram, está demitindo por causa de dívida de R$ 700 milhões. E o dinheiro da Saúde Pública onde foi parar?

Tania Tavares

Capital

Empregos

A prova de como é nefasto para o País, ter uma classe política irresponsável como a nossa, vem nos números desabonadores do desemprego anunciados pelo IBGE! Ou seja, se a reforma da Previdência tivesse sido aprovada pelo Congresso, em 2017, os investidores certos que o imenso déficit público poderia ser equacionado nos próximos anos, iriam investir mais no País! E certamente, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio divulgada pelo IBGE, não estaria indicando piora como de 13,7 milhões de pessoas procurando emprego no País. Já que, o índice de desemprego que em outubro de 2017 era 11,8%, subiu neste primeiro trimestre de 2018, para 13,1%. Na informalidade os empregos neste mesmo período cresceram 5,2%, e também do trabalho por conta própria 3,8%. Porém, foram menos 493 mil empregos com carteira assinada. E a renda média do trabalhador se mantém a mesma de 12 meses atrás, ou seja, R$ 2.169. Com esse triste quadro social, entidades que previam para este ano a criação de até 1,4 milhão de empregos com carteira assinada, estão mais pessimistas e apontam como mais provável a criação em torno de 700 mil a 900 mil.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Correios

A crise que afeta os Correios nada mais é do que o rombo no fundo de pensão dos funcionários. Em setembro de 2017, a estatal acumulava prejuízo de mais de R$ 4 bilhões. Os cargos dependem de indicações políticas, cuja direção é dividida entre PT e MDB. O fundo investiu em empresas de Eike Batista e em bancos que quebraram e foram liquidados, além de investimentos fraudulentos e negligentes. Nos últimos 20 anos, o PT pintou e bordou nos fundos de pensão, antes mesmo de chegar ao poder. O presidente Carlos Roberto Fortner, parece desconhecer a penúria daqueles que dependem dos serviços dos Correios. Encomendas e cartas que chegavam imediatamente, agora levam mais de meses e muitas nunca chegam ao destino. Os Correios que eram motivo de orgulho brasileiro, deixou de ser sinônimo de credibilidade, e confiança para tornar-se mais uma preocupação.

Izabel Avallone

Capital