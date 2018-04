Alerta geral

Do Diário do Grande ABC



30/04/2018 | 09:08



Segurança sempre foi um dos temas mais discutidos nas páginas deste Diário. Em especial na última semana, após a reportagem sobre o deficit de policiais militares no Grande ABC, que hoje conta com um agente para cada 482 pessoas, quando o ideal seria ter um para cada grupo de 250 indivíduos.

A discussão envolveu prefeitos, comandantes da Polícia Militar da região e chegou até o governador Márcio França (PSB), que reconheceu a necessidade de reforçar o policiamento – o que já é um alento –, mas não deu prazo para efetivamente colocar isso em prática. No meio de promessas e opiniões técnicas, o jornal também deu voz aos populares, moradores das sete cidades, que sentem todos os dias o incômodo da insegurança.

Na semana que se iniciou ontem, novamente a questão de segurança volta à tona. Primeiro com a troca de comando da PM na região, antecipada por este Diário, e hoje com a inclusão de duas das sete cidades no vergonhoso ranking que aponta as mais violentas do Estado de São Paulo.

Em uma lista com 183 municípios com mais de 50 mil habitantes, no qual os primeiros são os mais seguros e os últimos os mais inseguros, Diadema está em 114º lugar e Mauá na 79ª colocação.

Para definir a ordem, foram levados em conta os índices oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo em ocorrências de crimes como homicídios, latrocínios, estupros, roubos de veículos e de cargas.

Viver em segurança é um direito fundamental do cidadão, independentemente da cidade em que more ou trabalhe. É uma das bandeiras deste Diário, que estará sempre ao lado da população do Grande ABC exigindo melhoria deste e de outros itens correlatos, como Educação e Saúde.

Hoje, somente São Caetano aparece no lado oposto da lista, entre as dez mais seguras (em sétimo lugar). Com atuação forte das autoridades e conscientização do povo, podemos sonhar com classificações melhores no futuro.