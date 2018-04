Polícia reforça fiscalização em estradas durante feriado

30/04/2018 | 09:01



A Polícia Rodoviária reforçou a segurança nas estradas de todo o Estado de São Paulo neste feriado. A operação intensificará o patrulhamento nos 22 mil quilômetros de rodovias paulistas, sob coordenação do CPRv (Comando de Policiamento Rodoviário) e apoio da Secretaria Estadual de Logística e Transportes.

De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), o rodízio está suspenso hoje e amanhã. A restrição só volta a valer na quarta-feira.

INTERDIÇÃO

A Marginal do Pinheiros estará parcialmente interditada hoje, das 5h às 15h, para as obras do novo trecho do muro de vidro da USP (Universidade de São Paulo). O bloqueio ocorre no sentido Interlagos, entre a Avenida Escola Politécnica e a Ponte Cidade Universitária. A obra deve ser concluída em maio, totalizando 2,2 quilômetros. Em 15 dias, nove vidros instalados no muro foram quebrados.