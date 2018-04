Vitória visita o América-MG em busca do primeiro triunfo no Brasileirão

30/04/2018 | 08:00



O Vitória visita o América-MG nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, em busca do primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro, em sua terceira rodada. O time baiano coleciona até aqui um empate e uma derrota e ocupa a 17.ª colocação, com um ponto.

Para a partida, o técnico Vagner Mancini contará com dois reforços. Os atacantes Lucas Fernandes e Wallyson, contratados recentemente, foram relacionados pela primeira vez e podem estrear. As baixas ficam por conta do lateral-esquerdo Juninho, com problema muscular, e de Nickson, que sentiu o joelho.

Continuam fora da lista de relacionados André Lima, Bryan, Luan, Cleiton Xavier e Júnior por desgaste físico. O Vitória já enfrenta o problema da maratona de jogos porque além do Brasileirão, disputa a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil.

Apesar da sequência de jogos, Vagner Mancini descarta por enquanto preservar os titulares. "Não tem a menor possibilidade. Não tenho, infelizmente, elenco que possa suprir sem haver queda de rendimento. Hoje a gente tem um time às vezes em função de cansaço, lesão. Quero manter o máximo possível, com um ou outro atleta que vai voltar de lesão. Diante de tudo, não tenho como mesclar e jogar com time reserva jogos decisivos, porque todos os jogos hoje são decisivos", afirmou.