América-MG tem três mudanças para buscar reabilitação em casa contra o Vitória

30/04/2018 | 07:20



Em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro depois de ter sido derrotado pelo Flamengo, no último final de semana, o América-MG entra em campo nesta segunda-feira contra o Vitória, às 20 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela terceira rodada.

O técnico Enderson Moreira vai realizar três mudanças em relação à formação que enfrentou o Flamengo no Rio de Janeiro. O experiente volante Leandro Donizete e o meia Marquinhos entram nos lugares de Christian e Luan, respectivamente. Emprestado pelo Cruzeiro, o atacante Judivan faz a sua estreia na vaga de Rafael Moura.

A partida desta segunda-feira será especial para Enderson Moreira, que vai completar o 100.º jogo no comando do América-MG. Contratado em setembro de 2017, o treinador tem até aqui um aproveitamento de 50,16% - com 40 vitórias, 29 empates e 30 derrotas.

"Sinto-me extremamente realizado. Conquistar uma marca dessa é algo raro no futebol brasileiro. Fico muito feliz. É uma comemoração, mas também temos que olhar para frente e pensar no jogo difícil que temos contra o Vitória", disse Enderson Moreira.