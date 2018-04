Tentativa de roubo a shopping deixa um ferido na zona oeste de SP

29/04/2018 | 21:46



Uma tentativa de assalto dentro do Raposo Shopping, na zona oeste de São Paulo, deixou pelo menos um criminoso ferido no início da noite deste domingo, 29. A Polícia Militar de São Paulo informou que recebeu o chamado por volta das 18h30. Não foi informado quantas pessoas participavam da ação, mas uma delas levou um tiro disparado por um segurança do local.

Nas redes sociais, internautas disseram que estavam em uma sala de cinema quando o filme foi interrompido e um alarme, tocado. Houve correria e, segundo outro relato, algumas pessoas chegaram a cair ao tentar sair do shopping.

Quem estava no local no momento da ação gravou a movimentação do lado de fora do shopping. A ocorrência estava em andamento até as 21h30 deste domingo. No shopping, estavam uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Corpo de Bombeiros com apoio do Águia da PM. O Estado tentou contato com a assessoria de imprensa do shopping, mas não obteve resposta.