Roger Machado lamenta empate do Palmeiras e defende o time: 'Só faltou o gol'

29/04/2018 | 20:38



O empate em 0 a 0 contra a Chapecoense neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, não deixou desanimado o técnico Roger Machado, do Palmeiras. Em entrevista coletiva depois da partida, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, o treinador afirmou que só tem a lamentar a falta de gols, pois na opinião dele o time criou muitas chances e merecia ter vencido a partida.

"Dá para dizer é que o gol não saiu. Só faltou isso. O Jandrei (goleiro rival) foi o melhor em campo. Sabíamos que a Chapecoense viria dessa forma", afirmou. Com o empate, o time chegou a cinco pontos na tabela de classificação em três rodadas disputadas. "Atuamos bem, jogamos bem, mas é ruim o empate em casa. Teremos que recuperar esses pontos fora de casa", disse o treinador.

Para Roger Machado, a equipe conseguiu pressionar o adversário e conseguiu encontrar diferentes alternativas para tentar chegar ao gol. O treinador se recusou a falar de arbitragem. No último lance do jogo, o zagueiro Antônio Carlos teve um gol anulado de forma equivocada por impedimento. O defensor estava em posição legal.

O treinador palmeirense afirmou que, apesar de o time fazer boa campanha na Copa Libertadores, não se pode esperar que o mesmo estilo de jogo produza resultado no Brasileirão. "São competições diferentes, com elementos diferentes. O Boca fora de casa saiu para jogar, a Chapecoense veio para se defender. Vamos ter dificuldades em cada ocasião. Não podemos diminuir nossa atuação pelo resultado não ter vindo. jogamos bem, mas faltou a bola entrar", disse.

O time volta a campo nesta quinta-feira diante do Alianza Lima, no Peru, pela Libertadores. Pelo Brasileirão, o compromisso é no domingo contra o Atlético Paranaense, em Curitiba.