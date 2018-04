Rildo comemora folga na tabela do Brasileiro e crê em reviravolta na Libertadores

29/04/2018 | 20:13



O atacante Rildo comemorou neste domingo o descanso na tabela do Campeonato Brasileiro e destacou a importância do duelo contra o Cruzeiro que definirá as pretensões do clube na Libertadores. Uma derrota custará a eliminação no torneio.

"O adiamento dessa partida do Brasileiro foi muito importante para nós. Ganhamos dois dias de preparação para esse jogo difícil que teremos dentro da nossa casa. Sabemos que essa partida vai decidir a nossa permanência na competição, então precisamos entrar muito focados se quisermos fazer um bom jogo e sair de campo com uma boa vitória", afirmou Rildo.

O Vasco precisa vencer as duas partidas que restam se quiser se classificar e fazer o máximo de saldo de gols, pois existe a possibilidade de as quatro equipes terminarem a fase de grupos com oito pontos. Por isso, Rildo pediu o apoio dos torcedores no duelo desta quarta-feira, às 21h45, em São Januário.

"Ainda achamos que a classificação é possível. Todos aqui acreditamos, jogadores e comissão técnica, assim também como os torcedores. Eu tenho a certeza que a torcida vai comparecer. A presença deles vai mostrar que acreditam que a gente possa passar de fase. Temos um jogo muito complicado em casa. Se conseguirmos a vitória vamos para a última rodada com toda força e grande chance de classificação", declarou.

O Cruzeiro vem embalado na Libertadores após goleada por 7 a 0 sobre a Universidad de Chile, no Mineirão. O atacante destacou a experiência da equipe adversária, que pode fazer a diferença em um torneio continental.

"O Cruzeiro é um time muito qualificado. Fez um investimento alto para montar a equipe e possui jogadores que já atuaram comigo, caso, por exemplo, do Edílson. Ele foi campeão da Libertadores com o Grêmio ano passado e precisamos ter um cuidado especial com a sua na bola parada. Temos que tomar cuidado não só com ele, mas com o time todo do Cruzeiro. Estamos preparados e esperamos fazer uma grande partida", finalizou.