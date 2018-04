Temer retorna a Brasília após passar fim de semana em SP

29/04/2018 | 19:56



O presidente Michel Temer embarcou há pouco no Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul da capital paulista, rumo a Brasília onde cumprirá agenda nesta segunda-feira, 30.

Temer passou boa parte do fim de semana em sua casa no bairro Alto de Pinheiros, zona oeste da cidade, e em agenda particular. Inicialmente, estava prevista para amanhã uma visita do presidente à 25ª edição da Agrishow, maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, em Ribeirão Preto. Mas a visita foi cancelada.

Segundo a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, o presidente fará visita à Agrishow perto do fim da semana.