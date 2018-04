Fábio Carille critica arbitragem após derrota do Corinthians: 'Ele se atrapalhou'

29/04/2018 | 19:47



O técnico Fábio Carille criticou a atuação do árbitro paraense Dewson Fernando Freitas da Silva na derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Atlético Mineiro, neste domingo, em Belo Horizonte, mas reconheceu que o adversário foi melhor e mereceu o resultado. Os corintianos reclamaram principalmente de dois lances. Aos 44 minutos do primeiro tempo, Maycon foi puxado dentro da área por Patric, mas o juiz não marcou pênalti. Na etapa final, aos 41, Róger Guedes fez falta em Mantuan no lance do gol.

"Ele se atrapalhou. Não gostei da arbitragem. Sou sincero no que eu falo. Não teve critério para os dois lados. Não gostei da arbitragem desde o início. Mas isso não quer dizer que foi determinante pelo resultado, não tira o brilho da vitória do Atlético-MG", disse Fábio Carille.

O lance mais polêmico do jogo aconteceu aos 37 minutos do primeiro tempo. A bola bateu na mão esquerda de Ricardo Oliveira antes de Róger Guedes fazer o gol. O árbitro validou o lance, mas voltou atrás depois de consultar o auxiliar que fica atrás do gol.

Após um primeiro tempo muito ruim, o Corinthians subiu de produção na etapa final, mas não o suficiente para jogar melhor do que o Atlético-MG. O próprio Fábio Carille admitiu que a sua equipe jogou abaixo do esperado. "Melhoramos, chutamos a gol e chegamos mais na área. Não foi o ideal, mas a ideia era essa. Não estávamos agredindo e o Emerson faz isso. Melhoramos, mas tinha que ter sido muito mais", afirmou.

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, quando enfrenta o Independiente, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela Copa Libertadores. Uma vitória deixa a equipe com a classificação para a próxima fase bem encaminhada.