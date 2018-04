Para Ciro Gomes, Previdência e sistema tributário serão colocadas em debate

29/04/2018 | 19:32



O pré-candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, disse que mudanças na Previdência e no sistema tributário brasileiro precisam ser colocadas em debate. "Os Estados e municípios estão quebrados e a população sente isso na saúde, educação e na segurança precária. É preciso fazer um grande entendimento para restaurar a saúde das contas do governo e a Previdência e sistema tributário serão colocados em debate", afirmou em entrevista à TV Bandeirantes.

Segundo ele, o grande erro, quando se tentou fazer as reformas no País, foi "tentar enfiar goela abaixo". "Colocar um assunto complicado de cima para baixo sem conversa. É preciso conversar com os trabalhadores, governadores, empresários", afirmou.

Se eleito, Ciro Gomes disse que nos primeiros seis meses de seu governo colocará em debate uma reforma fiscal. "Desde 1945, todos os presidentes brasileiros se elegeram por minorias. Mesmo assim, todos tiveram poderes quase imperiais nos seis primeiros meses. Portanto o tempo de se fazer reformas é nos primeiros seis meses do mandato", afirmou.

Ciro ressaltou que os candidatos devem deixar claro no período de campanha sobre suas ideias. "Só quero me eleger se for com as minhas ideias. Eu tenho muita experiência. Qualquer homem ou mulher que for eleito no Brasil, que não trouxer o povo para entender o que está acontecendo, vai reproduzir esse itinerário de crise, vai ficar na mão do Congresso. Ou vai ser derrubado ou corrompido ou vai parar na cadeia", afirmou. "Não tenho vocação para nada disso. Já fui um governador, ministro, prefeito popular. Gosto de sair popular, não só de entrar popular", disse.