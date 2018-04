Lazio vence e aproveita tropeço da Inter para encaminhar vaga à Liga dos Campeões

29/04/2018 | 18:40



A Lazio conseguiu neste domingo importante vitória na briga por uma vaga à Liga dos Campeões. Fora de casa, a equipe derrotou o Torino por 1 a 0, com gol de Milinkovic, e abriu vantagem dentro do G4 do Campeonato Italiano.

A três rodadas do término, a Lazio ocupa a quarta colocação, com 70 pontos, e agora tem quatro de vantagem para a Inter de Milão, que no sábado perdeu por 3 a 2 para a Juventus, em casa - detalhe que o time milanês levou a virada com dois gols nos minutos finais.

A vitória neste domingo da Lazio veio com certa dose de sofrimento. O time visitante desperdiçou ótima chance de abrir o marcador aos 23 minutos do primeiro tempo. O espanhol Luis Alberto perdeu um pênalti.

A Lazio contou com entre os titulares com o volante brasileiro Lucas Leiva e conseguiu abrir o marcador, aos 11 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio de Luis Alberto, Milinkovic cabeceou para as redes.

Na próxima rodada, a antepenúltima, a Lazio receberá o Atalanta, que faz uma boa campanha e briga por uma vaga na Liga Europa. O adversário é o atual sexto colocado, com 58 pontos. Enquanto isso, a Inter de Milão visitará a Udinese, 14ª colocada com 34 pontos.