Com 45 pontos de LeBron James, Cleveland Cavaliers bate Pacers e avança na NBA

29/04/2018 | 17:51



O Cleveland Cavaliers contou mais uma vez com uma grande atuação de seu astro LeBron James para avançar na NBA. Neste domingo, em seu ginásio, a Quicken Loans Arena, o ala marcou 45 pontos e esteve próximo de um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) para comandar a vitória por 105 a 101 sobre o Indiana Pacers, no decisivo jogo 7 da série pela primeira rodada dos playoffs da Conferência Leste.

Classificado às semifinais da conferência, o Cleveland Cavaliers terá pela frente o Toronto Raptors, que fez a melhor campanha do Leste. Por isso, os dois primeiros jogos da série serão no Canadá, sendo que a série começará nesta terça-feira. Depois teremos mais duas partidas em Cleveland. Caso seja necessário, a série volta para Toronto, retorna em seguida para os Estados Unidos e se necessário o jogo 7, ele será na casa do Raptors.

Em quadra, LeBron James marcou 26 pontos no primeiro tempo e 19 no segundo - complementou a pontuação com 9 rebotes e 7 assistências. Outros destaques do Cleveland Cavaliers foram Kevin Love, Tristan Thompson, JR Smith e George Hill, que também chegaram aos dois dígitos em pontos. Do lado do Indiana Pacers, Victor Oladipo foi o melhor em quadra com um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) de 30 pontos e 12 assistências. Thaddeus Young, com 14 pontos e 10 rebotes, também se destacou.

Além da grande atuação, LeBron James bateu também duas marcas históricas da NBA. Tornou-se o primeiro jogador a anotar 20 ou mais pontos em 200 jogos de playoffs e com as duas roubadas de bola na partida tornou-se o maior "ladrão" da pós-temporada, ultrapassando Scottie Pippen, que fez história ao ser o fiel escudeiro de Michael Jordan no Chicago Bulls.