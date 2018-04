Melinda diverte Thais Fersoza e seguidores ao pedir: - Eu quero tirar uma selfie!

29/04/2018 | 15:11



Quem já se derretia pelas fotos simpáticas de Melinda, filha mais velha de Thais Fersoza e Michel Teló, pode se preparar para ainda mais momentos fofos da pequena, que está falando sem parar!

Em novo vídeo publicado no Instagram Stories da atriz, a garotinha se diverte com os filtros de óculos do aplicativo. Thais então pede para ela repetir o que ela tinha dito e ela pede:

- Eu quero tirar uma selfie!

A mãe se diverte com o pedido e pergunta:

- Ah, uma selfie? Bem maravilhosa de óculos?

A menina então fica mexendo a cabeça para trocar o filtro de óculos. Fofa demais!