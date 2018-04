Ivete Sangalo fala sobre volta aos palcos: - Quase não dormi

29/04/2018 | 15:11



Ivete Sangalo está prontíssima para subir no trio elétrico outra vez! Neste domingo, dia 28, ela irá se apresentar em Salvador, na Bahia, em comemoração aos 469 anos da cidade. No Instagram, ela revelou ansiedade para voltar ao trabalho:

- Todo mundo preparado? Gente, eu dormi tão pouco de tão ansiosa. Já estou dormindo pouco, né, ainda mais ansiosa, é aí que o bicho pega!, explicou a cantora, enquanto usava um filtro divertido da rede social para mandar recado aos fãs.

A cantora ainda revelou que ficará a maior parte do tempo com as gêmeas, Marina e Helena, para que elas recebam o leite materno direitinho antes da mãe voltar ao trabalho:

- Ai gente, eu to tão ansiosa, vai ser o dia inteiro no peitão aqui para gente poder ir.