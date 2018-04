Blac Chyna é criticada após colocar extensões capilares em sua filha de um ano de idade, entenda!

29/04/2018 | 15:11



Novamente Blac Chyna é alvo de questionamentos em relação à foma com a qual lida com seus filhos, desta vez envolvendo a caçula Dream Kardashian, fruto de seu relacionamento com Robert Kardashian.

A modelo compartilhou em seu Instagram um clique de Dream, porém o que realmente chamou atenção do público foram as grandes extensões de cabelo cor de rosa. Claro que não demorou muito para questionarem Chyna em relação a que tipo de procedimento Dream teria sido submetida.

Ao ser questionada pelo TMZ em relação às críticas ela revelou que se tratam somente de presilhas de cabelo e que é comum ser utilizado por crianças.

Os seguidores da estrela não concordaram com a atitude e enfatizaram que Dream não é um brinquedo.

Não é necessário, ela não é uma boneca para você brincar, comentou um internauta.

Blac Chyna, revelou à revista Us Weekly que não se importa com as críticas:

- Ela é um bebê realmente muito feliz e é com isso que me importo, meus filhos são felizes, em segurança, me amam e eu o amo, disparou.