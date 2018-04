Com gol no fim, Manchester United vence e complica Arsenal no Inglês

29/04/2018 | 14:40



Com gol aos 45 minutos do segundo tempo, o Manchester United venceu o clássico contra o Arsenal por 2 a 1, neste domingo, no Old Trafford, e ficou perto de assegurar o vice-campeonato inglês. Por outro lado, complicou o rival londrino na busca por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada.

Perto da despedida do técnico Arsène Wenger, o Arsenal manteve o tabu de não vencer os rivais na competição. Já são 11 partidas sem vitórias - a última aconteceu em setembro de 2006. Para piorar, o time de Londres estacionou nos 57 pontos, na sexta colocação da tabela, fora até da zona de classificação para a Liga Europa. O quinto é o Chelsea, que tem 66, faltando três rodadas para o fim do campeonato.

Com chances remotas de obter a vaga via Inglês, o Arsenal aposta todas as suas fichas no jogo da volta da semifinal da Liga Europa, contra o Atlético de Madrid, na próxima quinta-feira. A partida de ida terminou empatada por 1 a 1, no Emirates Stadium. Se chegar à final e faturar o título, a equipe inglesa garantirá vaga automática na Liga dos Campeões.

Melhor em campo ao longo da maior parte do jogo, o Manchester abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo. Paul Pogba iniciou jogada que culminou em tentativa de Alexis Sanchez e em sua própria finalização para as redes, pegando rebote.

No segundo tempo, o Arsenal chegou ao empate, com gol de Henrikh Mkhitaryan, que defendia o rival Manchester até janeiro deste ano. Mas os visitantes não aguentaram a pressão do United nos minutos finais e acabaram cedendo o segundo gol. Após levantamento na área, Fellaini desviou de cabeça, quase de costas, e mandou no canto, vencendo o goleiro Ospina, aos 45 minutos do segundo tempo.

O triunfo levou a equipe comandada pelo técnico José Mourinho aos 77 pontos, praticamente assegurando o vice-campeonato - a liderança e o título antecipado são do Manchester City, com 93. Assim como o rival, o United já garantiu a vaga na próxima Liga dos Campeões.