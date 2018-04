Em nota, PSG informa que Neymar retirou proteção na perna e tratamento evolui bem

29/04/2018 | 14:38



O Paris Saint-Germain publicou neste domingo um comunicado em seu site oficial para informar sobre a lesão de Neymar. O clube reproduziu as informações dos médicos Eric Rolland e Rodrigo Lasmar, que acompanham a evolução do jogador no Brasil.

Segundo a nota, Neymar retirou a proteção na perna direita e tudo transcorre conforme o planejado. "Este balanço confirmou uma evolução bastante satisfatória das lesões no tornozelo e no pé direito do jogador, autorizando o final de toda a imobilização. O restante da programação de recuperação acontecerá nos próximos dias no Brasil e no Centro de Treinamento Ooredoo (em Paris)", informou o clube francês.

Em entrevista recente, Neymar disse que deve voltar aos treinos no Paris Saint-Germain por volta do dia 17 de maio. Caso essa previsão se confirme, a liberação dele ocorreria exatamente um mês antes da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, contra a Suíça, em Rostov.

O retorno de Neymar seria a tempo de participar da última rodada do Campeonato Francês. O craque se recupera no Brasil de uma cirurgia no quinto metatarso do pé direito. A lesão aconteceu no fim de fevereiro, durante jogo contra o Olympique de Marselha. A operação foi feita em 3 de março, em Belo Horizonte, e desde então o jogador se recupera com o auxílio do seu estafe particular em Mangaratiba (RJ), onde tem casa.