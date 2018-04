Destaque na Liga dos Campeões, Firmino renova contrato com o Liverpool

29/04/2018 | 14:14



Um dos destaques do Liverpool na Liga dos Campeões, o atacante Roberto Firmino assinou um novo contrato com o tradicional time inglês neste domingo. O clube não revelou a duração do novo vínculo, mas informou que se trata de um acordo de "longo prazo".

Ao lado de Mohamed Salah e Sadio Mané, Firmino vem formando um poderoso trio de ataque no time, tanto no Campeonato Inglês quanto na Liga dos Campeões. Na quarta-feira, o time tentará buscar a vaga na grande final, no jogo da volta contra a Roma, fora de casa - na ida, os ingleses venceram por 5 a 2.

Firmino é um dos artilheiros da competição, com os mesmos 10 gols de Salah. Ambos só têm menos gols que o português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid. Na temporada, o atacante brasileiro soma 27 gols em 50 partidas. No total, desde que chegou ao clube inglês, em 2015, vindo do Hoffenheim, o jogador tem 140 jogos e 50 gols.

Firmino tinha contrato até 2020. Pelo novo vínculo, sem duração divulgada pelo clube, o brasileiro deve receber um aumento salarial em razão do forte crescimento no time. O brasileiro vem ganhando cada vez mais espaço na equipe desde a chegada do técnico Jürgen Klopp.

"Foi uma decisão fácil. O clube me levou a um nível incrível de jogo e eu estou crescendo aqui com o meu trabalho e o apoio de todos. Sou muito feliz aqui", disse Firmino, que é nome praticamente certo na lista do técnico Tite para a Copa do Mundo da Rússia. "Adoro jogar pelo Liverpool. Os torcedores são excelentes e fantásticos em seu jeito de nos apoiar de todas as formas."